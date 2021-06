Seit Jahren interessieren mich finanzielle Aspekte des Lebens brennend. Investments sind ein großer Bestandteil dieser Leidenschaft und ich sehe nicht ein, warum man so viele Chancen ungenutzt lassen sollte. Ich bin 20 Jahre jung, und sehe wie sich die Welt um uns herum schnell ändert. Viele der Veränderungen scheinen offensichtlich und unumgänglich, und ein Profitieren von eben diesen ist heutzutage leicht möglich. Also lassen Sie uns gemeinsam profitieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 3 or more years