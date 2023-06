Christoph Meiser

Was als Hobby 2015 begann möchte ich nun professioneller machen. Angefangen hat alles mit einem Börsenspiel im Studium und einem Platz unter den Top10. Durch den Eintritt einer neuen Generation in den Aktienmarkt, durch die Pandemie, reagieren Aktien anders als davor. Als Teil dieser Generation kann ich aktuelle Trends leichter im Umfeld überprüfen und dadurch überprüfen und reagieren. Gestützt durch meine Erfahrung als Ingenieur versuche ich früh mit Marktindikatoren zu arbeiten. Das Wikifolio kann Werte enthalten welche ich auch privat im Depot führe. show more

