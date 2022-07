christianzeller

Bereits während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann konnte ich erste Erfahrungen mit dem Handel von Wertpapieren sammeln. In den mehr als 15 Jahren Börsenerfahrung konnte haben verschiedene Strategien und Handelssysteme meinen eigenen Handelsstil geprägt. Heute sehe ich die nachhaltigsten Erfolge in der Zusammenstellung von Portfolios mit mittel- und langfristiger Haltedauer. Bei der Titelauswahl kommen sowohl ETFs, als auch Value-Aktien zum Einsatz, die teilweise mit eigenentwickelter KI ausgewählt werden. Manchmal sehe ich es auch nötig selbst entwickelte Indizes den Portfolios beizumischen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 3 or more years