Christoph Behrendt

Erfahrung mit Wertpapieren habe sich seit 2017 gesammelt. Zum aktiven Investieren und kurzfristigen Spekulieren bin ich durch den Handel mit Kryptowährungen gelangt. Später erst wurde mein Interesse an Aktien und den Finanzmärkten im Allgemeinen geweckt. Meine Annäherung an den Markt ist in erster Linie markttechnisch geprägt. Die Bücher von Michael Voigt, John J. Murphy und Larry R. Williams habe ich verschlungen und die zugrundeliegenden Handelspraktiken prägen meine Entscheidungen an den Finanzmärkten. Fundamentale Daten werden von mir berücksichtigt, finden aber gerade im kurz- und mittelfristigen Handel nur geringe Beachtung. Statistische Auswertungen meiner privaten Performance lassen mich positiv in die wikifolio-Zukunft blicken. Meine persönliche Einschätzung der Kapitalmärkte: Wahrscheinlich steht ein Crack-Up/ Melt-Up - Boom verschiedener Assets an, welcher in den nächsten 5 Jahren seinen Peak finden wird und dann mit einer starken, Crash-Korrektur wieder abgebaut werden sollte. Bis dahin kann jeder versuchen einen Teil vom Kuchen abzubekommen und sollte sein Kapital natürlich breit diversifiziert anlegen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years