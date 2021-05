Johannes Kalteis

Seit der Jahrtausendwende bin ich von den Investment-Möglichkeiten an der Börse fasziniert. Deswegen habe ich mehrere Bücher über den Weg in die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit aufgesaugt. Und nach dem Platzen der Dot-Com-Blase begann ich dann selbst in Wertpapiere zu investieren. Diese Faszination hat bis zur Finanzkrise gehalten, nach der ich alle meine Wertpapiere mit Gewinn verkaufte, um mich im Anschluss mehr der Persönlichkeitsentfaltung zu widmen. Vor mehr als 5 Jahren begann mein Interesse wieder zu wachsen in nachhaltige Fonds, ETFs, Aktien, Gold und Kryptos zu investieren. Und somit beschäftige mich nun immer mehr damit, wie man die besten Investmentmöglichkeiten findet, den richtigen Zeitpunkt vom Einstieg und Ausstieg wählt und so langfristig sein Risiko minimiert sowie nachhaltig seine Erträge steigert. Und dieses Wissen und diese Erfahrungen möchte ich nun mit den Wikifolios weitergeben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years