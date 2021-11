Ich studiere Sozialpädagogik an der Pädagogische Hochschule in Heidelberg. Warum in ein DACH-wikifolio investieren und nicht in einzelne wikifolios? ================================================ a) weil ein Dachwikifolio in mehreren wikifolios investiert ist, ist das Kapital breiter gestreut b) es fallen bei der Bank nur die Gebühren für 1 wikifolio an, nicht für Mehrere c) das Wichtigste für Langzeitanleger: die Wechselwirkung zwischen den steuerlichen Auswirkungen und der Zinseszinseffekt Der Zinseszinseffekt: bei einer Anlage von 1.000€ ist das Kapital bei einem Zinssatz, bzw. Performance von 7% nach einem Jahr auf 1.070€ gewachsen; nach zwei Jahren sind es nicht 1.140€, sondern 1.145€. Je länger der Zeitraum wird, um so mehr macht sich der Zinseszinseffekt bemerkbar: Nach 40 Jahren ist das Kapital nicht auf 1.000€ plus 40 X 7% (= 280%), also auf 3.800€ angewachsen, sondern auf 14.975€. Beim Verkauf von einzelnen wikifolios (die vielleicht nicht mehr so gut laufen, oder die im Laufe der Jahren aufgelöst werden) fällt Kapitalertragssteuer (derzeit 25% + eventuell Kirchensteuer) auf den Gewinn an. Das was an Steuer bezahlt wurde wird dann, wenn der Ertrag wieder angelegt wird (dabei fallen wiederum Gebühren bei der Bank an!) nicht mehr vom Zinseszinseffekt profitieren. Innerhalb eines Dachwikifolios fällt bei einer Umschichtung keinerlei Steuer an; erst wenn das Dachwikifolio ganz oder teilweise verkauft wird. Beispiel: 1.000€ Anfangskapital, konstant 7% Performance pro Jahr, Laufzeit 40 Jahren, nach 10 Jahren werden 800€ umgeschichtet: In einem Dachwikifolio beträgt das Endkapital 14.975€ In zwei einzelnen wikifolios (A) und (B) zu je 500€ wären nach 10 Jahren jeweils 987€ investiert, (A) läuft weiter und hat nach 40 Jahren einen Kontostand von 7.487€ Aus (B) werden nach 10 Jahren für 800€ an Anteilen verkauft. Darauf werden 25% Steuer (= 200€) bezahlt, zusätzlich ca. 20€ an Verkauf- und Kaufgebühr. Die übrigen 580€ werden für die Restlaufzeit von 30 Jahren neu investiert, womit einen Endstand von 4.415€ erreicht wird (= zusammen mit (A) 11.902€). Das sind 3.073€ (= gut 3 X Anfangskapital) weniger als im Dachwikifolio. show more

