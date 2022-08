Dieses wikifolio soll in Firmen investieren, die sich mit der Thematik Rohstoffe und Kryptowährungen beschäftigen. Investiert werden soll direkt in die Aktie oder indirekt über ausgewählte ETFs. Zertifikate können zur Beimischung bzw. zum Versuch der Absicherung ebenfalls gekauft werden. Sollte sich meiner Meinung nach gerade eine gute Chance ergeben, können auch Hebelprodukte gekauft werden. Die Wertpapiere sollen in der Regel aufgrund einer Mischung aus technischer Analyse (Charttechnik, Grundkonzepte Trends) und Fundamentalanalyse ( Geldmengenentwicklung, Inflation, usw.) ausgewählt werden. Die Haltedauer soll vorwiegend langfristiger Natur sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years