Claus Thome

Ich habe bereits vor über 35 Jahren mit dem Investieren in Aktienfonds begonnen. Zu Anfang im Rahmen eines VL-Vertrages, später habe ich bei meiner Hausbank ein Depot mit Aktien und Aktienfonds führen lassen. Die verschiedenen Einbrüche am Kapitalmarkt habe ich miterlebt und handele heute natürlich Online. Die Börse ist keine Einbahnstraße, aber meiner Meinung nach kennen die Märkte auf Dauer nur eine Richtung. Ich bin eher Bulle als Bär. Mit wikifolio.com betrete ich Neuland, bin aber überzeugt, dass mir meine Erfahrung zum Erfolg verhilft. show more

