Seit 2018 an der Börse, bin ich zuerst mit ETFs gestartet und habe mich anschließend Stück für Stück an Einzelaktien gewagt. Ich handle gerne hochprofitable Unternehmen mit hohen Margen, finanziell solide aufgestellt und mit guten Wachstumsaussichten. Meine Ideen entsprechen zu einem großen Teil dem sogenannten „Modern Value Investing“. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years