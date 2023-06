CompounderEarly

Meine Erfahrung im Handel mit Aktien beträgt über 20 Jahre. Ich bin im über diesen Zeitraum immer stärker auf sehr langfristige Handelsstrategien gekommen und bevorzuge eine Mischung aus wenig volatilen "Hängemattenaktien" mit langfristig stabiler Wertentwicklung und weniger etablierten Unternehmen mit hohem Potential in langfristigen Wachstumsmärkten. Aus dieser Entwicklung resultiert mein derzeitiges Portfolio und die Handelsidee "Early Stage Compounder". Meine besten Erfolge konnte ich mit Werten wie Novo Nordisk oder Alphabet erzielen. Ich wöchentlich mehrere Stunden in den Research von Aktien, und bin aufgrund meiner Ausbildung auch in der Lage, komplexere Bilanzen zu lesen und zu verstehen. Die Anpassung meines Portfolios nehme ich jedoch relativ selten vor, lediglich um neue Ideen aus dem Research zu integrieren oder das Risikoprofil anzupassen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years