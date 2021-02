Domenik Glöde

Seit über 10 Jahren führe ich eigene Depots und habe in über 2.000 Trades Erfahrungen in vielen Anlageklassen gesammelt. Beruflich beschäftige ich mich als Anlageberater ebenfalls seit mehr als 5 Jahren aktiv mit den Märkten und erhalte zusätzliche Erfahrungen. Die aktuelle Marktlage schätze ich kurzfristig für angespannt ein, da das Corona-Virus eine gewisse Hysterie ausgelöst hat. Dem Markt dürstete allerdings auch bereits nach einer Korrektur. Mittelfristig ist die Lage als gut zu bewerten, da der Handelsstreit entschärft ist, der Brexit eine Richtung hat und die Zentralbanken weiter die Märkte und die Wirtschaft stützen. Langfristig führen die niedrigen Zinsniveaus zu einer Abhängigkeit und bremsen gewisser Maßen eine wirtschaftliche Evolution. Mit den Märkten und der Geldanlage selbst beschäftige ich mich etwa 45 Stunden pro Woche. Für das Wikifolio werden dabei 1-3 Stunden benötigt. show more

