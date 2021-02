Seit einigen Jahren habe ich bei Börsenspielen mit realtiv großem Erfolg abgeschnitten. Seit März 2020 lege ich nun reales Geld in hauptsächlich ETFs und Aktien an. Mit der Zeit ist ein großen Interesse an den Aktienmärkten entstanden und ich lese gerne und viel über diese. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years