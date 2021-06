Ich bin D, 20 Jahre alt und studiere momentan Volkswirtschaft. Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich sehr begeistert vom Investieren und denke durch meine große Begeisterung für die Makroökonomik in globale Trends. André Kostolany hat mich auf meinem Weg bis jetzt sehr inspiriert und das vor allem durch seine Sichtweise auf Kursverläufe und die Psychologie dahinter. Daher bin ich ein großer Fan vom Rebound-Investing, da ich die psychologische Wirkung auch durch neue Anleger in den letzten Jahren immer bedeutender finde und deswegen negative Kursabschläge immer öfter "zu" extrem ausfallen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years