Daniel Gorzad

Im Jahre 2014 habe ich begonnen an der Börse Tätig zu sein. Aber Investor konnte ich mich da nicht nennen. Das was ich tat war eher „Zocken“. Durch die ganzen Zukäufe und Verkäufe fande ich immer mehr gefallen daran, und lernte immer mehr dazu. Jedoch hatte ich bis dahin immer noch keinen blassen Schimmer von der Börse. Durch die Jahre habe ich immer mehr Geld Investiert, natürlich habe ich dabei auch sehr viel Geld verloren. Ich sehe es als Lehrgeld. Seit Anfang 2021 bin langfristig orientiert, dabei hab ich mir schon starke Portfolios aufgebaut. Durch die Aufteilung der Portfolios möchte ich ein breites Spektrum der Märkte besitzen. Dabei setze ich auf Firmen die ich auch in naher Zukunft noch sehe. Mein Ziel es nicht nur den Markt zu schlagen, sondern auch die besten Investoren und Hedgefonds Manager. Viele von euch denken das es sehr weit hergeholt rüberkommt, aber in meinen Augen ist nichts unmöglich. Den ich habe einen Ziel vor meinen Augen, den ich Tag für Tag immer näher rücke. „Menschen die denken, Sie könnten die Welt verändern sind diejenigen die es tun.“ ~ Steve Jobs show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years