Daniel Schneider

Seit 1989 interessiere ich mich bereits für Aktien und das Marktgeschehen. In dieser Zeit habe ich und meine Depots viele Hochs und Tiefs an der Börse miterlebt. Seit einigen Jahren nehme ich mir für das Börsengeschehen täglich Zeit und kann von den Gewinnen aus dem Börsenhandel leben. Dabei interessiert mich seit einigen Jahren besonders das Handeln mit klaren, unumstößlichen Strategien. Da sie keine Gefühle zulassen die mir sonst häufiger im Weg standen. Für die Auswahl der Aktien, für meine strategisch geführten Depots, unterstützt mich die Traderfox Software. Mit ihr finde ich aus über 3000 Aktien die besten heraus. Die besten Erfolge habe ich in den letzten Jahren mit spezieller Trendfolge und Wachstumsaktien Strategien erzielt. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years