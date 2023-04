David Maurer

Meine Erfahrung mit Wertpapieren begrenzt sich auf meine Ausbildung als Bankkaufmann in welcher ich mich momentan im 2. Lehrjahr befinde. Aktueller Marktausblick: sehr kurzfristig positiv (1-3 Monate); mittelfristig negativ (3-6 Monate) durch die spürbar werdenden Auswirkungen der Zinserhöhungen in diesem und dem vergangenen Jahr. Mittelfristig positiv (6-12 Monate) durch einen erhöhten Gebrauch der US-amerikanischen Notenpresse und eine Lockerung der Geldpolitik bezüglich Erhöhung der Notenbank-Bilanz und Verringerung des Zinsniveaus. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years