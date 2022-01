David Vanselow

Dieses wikifolio hat das Ziel, langfristig in zukunftsweisende Aktien und ETFs zu investieren. Die investierten Titel sollen auf 7- 10 Jahres Rhythmus eine Rolle spielen. Daher ist die dem Portfolio zugrundeliegende Strategie die “Buy-the-dip” Strategie indem idealerweise von einer Position Aktien bei vorübergehender Marktschwäche nachgekauft werden sollen. Die Zukunftsfelder umfassen: - E-commerce - Genomic Revolution - Edge Computing - Telehealth - Bioprinting - Halbleitertechnologie - Mobile Payment Zu Beginn eines jeden Jahres wird das Portfolio gegebenenfalls mit 1-2 neuen Positionen ausgestattet. Außerdem wird bis Mitte 2022 das verbliebene Geld für den Aufbau von 3-4 Positionen aus folgenden zukunftsmärkten verwendet: - Dronen Technologie - Metaversum - Next Gen Computing (Neuromorphic computing / Quantum Computing) - Krypto ETF oder Vertical Farming show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years