An der Börse bin ich seit ca. 2000 aktiv. Anfangs mit mässigem Erfolg, habe ich einiges an Literatur studiert und in meinen Handelsstil integriert. Auf Hebelprodukten und Aktien bin ich dann letzendlich "hängengeblieben". Die Börse verfolge ich dabei quasi (leidenschaftlich) tagtäglich und versuche dabei mittels Charttechnik einen kleinen Teil des Kuchens herauszuschneiden. Die Haltedauer der einzelnen Positionen variiert dabei fast täglich, ebenso wie die jeweilge Positionsgröße.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years