Daniel Milardovic

Ich interessiere mich seit 1999 für volkswirtschaftliche/wirtschaftliche Themen, ins Besondere für die Aktienwelt. Im "Neuen Markt" bin ich quasi aufgewachsen und habe mir autodidaktisch alles aneignen können. In dieser Zeit konnte ich hohe Gewinne einfahren. "Lehrgeld" wurde selbstverständlich auch bezahlt. Allerdings lehrt uns heute noch "Mr. Market" welche Anlageentscheidungen man optimal wählen sollte. Seitdem konnte ich auch viel Erfahrung in internationale Aktien und Hebelprodukte sammeln. Hebelprodukte nutze ich meist zur Absicherung. Gezockt wurde nur in meiner Rookie-Zeit mit Kleinstbeträgen. Seit 5 Jahren habe ich meinen Fokus auf amerikanische Aktienwerte gelegt. Hier investiere ich hauptsächlich in Trendaktien oder Aktien, die kurz vor dem Break stehen (charttechnisch). Meine Betrachtungsweise orientiert sich hauptsächlich der Charttechnik. Allerdings bin ich nicht abgeneigt, fundamental günstige Werte ebenfalls zu fokussieren. Reboundtrading bei Panik-Gaps gehört auch zu meinem Repertoire. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years