Dennisplakinger

Mein Weg an die Börse hat mit der Faszination über die Prinzipien an den Kapitalmärkten begonnen. Ich hab begonnen Bücher über allgemeine Marktprinzipien und später über die intensive Markt- und Charttechnik zu lesen. Es war ein langer Weg bis ich meinen eigenen Handelsstil auf lange Sicht nutzen konnte. Die wichtigsten Erfahrungen macht man als Händler nur in der Praxis. Daher hab ich mehrere Jahre gebraucht um meinen Stil auszubauen und zu festigen. Heute handel ich mit der klassischen Charttechnik, der Elliot Wellen Theorie und mit Hilfe wichtiger und teils eigen konzipierter indikativer Messmethoden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years