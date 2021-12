Seit über 20 Jahren ist die Börse eines meiner Hobbies. Ich habe in den verschiedenen Marktsituationen Erfahrungen gesammelt und musste natürlich auch kräftige Rückschläge einstecken. Eine wichtige Erkenntnis für mich, war die Tatsache, dass Champions, mit einem guten Geschäftsmodell und einem soliden Management, fast immer auch in der Zukunft Outperformer waren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years