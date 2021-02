DerTechniker

Ich bin 1982 geboren, habe die Berufe Konstruktionsmechaniker sowie Industrie-Mechatroniker erlernt und bin derzeit hauptberuflich als Betriebstechniker tätig. Nebenbei habe ich auch ein kommunalpolitisches Engagement. Neben Wirtschaft, Politik und Technik liegt mein weiteres Interessengebiet in den Zukunftstechnologien, bspw. erneuerbare Energien, Speichertechnologien, Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft, Cloud-Computing, Digitalisierung, Smarthome, Fintech sowie seit der Pandemie auch Biotechnologie mit dessen weiteren Themenfeldern. Neben Branchen- sowie Anlagespezifischen Fachzeitschriften bin ich auch in diversen Foren unterwegs um mich auf den laufenden zu halten. Aktuell beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Lithium- sowie Graphitbranche da sich dort über die nächsten Jahre meines Erachtens enormes Potenzial entwickeln kann. Erfahrung an der Börse liegt natürlich auch vor, das private Vermögen wird entsprechend selbst verwaltet. show more

