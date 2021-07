Ich handle seit knapp 3 Jahren mit Wertpapieren wie Aktien und ETFs und habe ca. eineinhalb Jahre Erfahrung mit Swing Trading, welches ich in meinem Wikifolio neben einer Buy and hold Strategie hauptsächlich nutzen werde. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years