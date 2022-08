Markus Derenthal

Studium Abgeschlossenes Master-Studium an der University of Cambridge. Bachelor of Arts-Studium in Finance and Investment Management an der European University of Applied Sciences inklusive einem Semester an der Plekhanov Russian University of Economics (Moskau) im Bereich Finance. Bisherige Investmenterfahrung Mehrjährige erfolgreiche private Investmenterfahrung. insbesondere mit Nebenwerten und dem Einsatz von abgeleiteten Finanzprodukten. Fortgeschrittene berufliche Erfahrung in der Bilanz- und Risikoanalyse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years