Wir eine Gruppe aus drei Schüler, haben uns dazu entschieden in der Schule ein Seminar „Börse hautnah“ zu belegen. In diesem lernten wir die Grundlagen einer Börse, aber auch wie man richtig traded. Da wir alle drei noch keine Erfahrungen mit dem richtigen Traden haben, möchten wir dies nun ausprobieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year