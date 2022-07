DietzScheidl

Über 8 Jahre investiere ich bereits an der Börse. Seit dem ersten Depot bis hin zu der ersten eine Millionen Euro „Assets under Management“ habe ich viel dazugelernt und bin wissbegieriger denn je. Sowohl makroökonomische Zusammenhänge als auch Gründe für den Erfolg einzelner Unternehmungen faszinieren mich seit Tag eins – kurzum: Was sind die Hintergründe von Marktbewegungen und wie positionieren sich erfolgreiche Unternehmen in diesen Märkten. Folglich studierte ich Betriebswirtschaftslehre mit Finance-Vertiefung und schloss mit der Thesis: Die Performance von Green Funds – eine Metaanalyse“ am Lehrstuhl für Finance & Banking mit einem Bachelor of Science ab. Mein erstes handfestes Knowhow über das Skelett großer Unternehmen erwarb ich in einer „Big Four“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in welcher ich einen tiefen Einblick in die Bilanzen von DAX-Giganten und deren Mittelverwendung bekam. Die dynamischen Prozesse und Geheimnisse des Erfolgs diverser, schnellwachsender und dominanter Firmen schlossen mich mehr und mehr in den Bann und so wuchs in mir der Drang, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Parallel zum Studium erwarb ich also die nötigen Lizenzen, um auch vermögensverwaltend tätig werden zu dürfen. Unglaublich spannende Berührungspunkte mit dem Thema Asset Management, über eine Millionen Euro eingesammeltes Kapital und eine Menge positives Feedback später entschloss ich mich, mein Wissen im Equity-Bereich noch weiter auszubauen und Experte für Small- und Midcaps zu werden, also kleinere Unternehmen mit viel Wachstumspotenzial. Außerdem will ich als Referent für den Börsenführerschein (Zertifikat) und Gründer von Basic Invest, einem ehrenamtlichen Projekt samt Podcast („Börsengossip“), Vorträgen und Social Media, für mehr finanzielle Bildung und Anlageverständnis in Deutschland kämpfen. Derzeit befinde ich mich in der Ausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA). Diese absolviere ich zeitgleich zum Finance-Master und meiner Position als Kapitalmarktanalyst eines internationalen Unternehmens mit mehr als 20.000 Mitarbeitern und Sitz in London. Mit dem Dietz maximum ROIC Fonds nutze ich Gelerntes und gehe meiner Leidenschaft nach, die mich ohnehin rund um die Uhr begleitet. Investieren Sie und profitieren Sie von dem ungeahnten Ertragspotenzial der Hidden Champions! show more

