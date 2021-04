Bereits als kleiner Junge Aktien für meinen Vater gefiltert und in die Börsenwelt verliebt. Vor ca. 13 Jahren dann mein erster Trade mit Gewinnen. Ich bin ein risikobereiter Trader, der gerne Möglichkeiten aufgreift. Meine Einschätzung ist, dass sich gerade in Krisenzeiten sehr gute Chancen ergeben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years