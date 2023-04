Daniel Schmitz

­čî▒ Mit nachhaltigen Investments den Markt schlagen. Zu mir: Seit ├╝ber 20 Jahren bin ich an der B├Ârse aktiv. In den letzten Jahren habe ich mein Portfolio grundlegend umstrukturiert und mich auf nachhaltige Assets spezialisiert. Es ist meine ├ťberzeugung, dass gr├╝ne Investments der gr├Â├čte Hebel sind, den wir haben, um eine ├Âkologische Katastrophe abzuwenden. Damit diese Wende funktioniert und genug Geld in diesen Sektor flie├čt, ist die Rendite essentiell. Ich m├Âchte mit meiner Anlagestrategie zeigen, dass nachhaltige Investments kein ideologisches Gutmenschentum sein m├╝ssen, sondern sie auch betriebswirtschaftlich sinnvoll sind. Mein Anlageuniversum: Thematisch umfasst mein Anlageuniversum Wertpapiere aus dem Bereich Umwelttechnologie. Dazu geh├Âren Aktien zur alternativen Energiegewinnung, Unternehmen, die sich mit der Vermeidung von M├╝ll und Umweltverschmutzung befassen, Innovationstreiber f├╝r neue Mobilit├Ątskonzepte, Betreiber mit Ideen zur ├Âkologischen Landwirtschaft sowie Projekte zur nachhaltigen Wassernutzung. Kurz gesagt: Unternehmen, die die ernsthafte Absicht haben, einen positiven Beitrag zur ├Âkologischen Transformation unserer Wirtschaft und Lebensweise zu leisten. Die Assets meiner Strategie lassen sich grob in folgende Klassen einteilen: Spezialwerte mit gro├čem Wachstumspotenzial (high-risk), renommierte Unternehmen mit hohen Dividendenaussch├╝ttungen (medium-risk) und Investmentfonds (low-risk). show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years