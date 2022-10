Michael Fußy

Ich handle seit über 25 Jahren mit Aktien, CFDs, Fonds und Anleihen. Auf der Suche nach einem für mich optimalen Vermögensaufbau führte kein Weg - zuerst an Fonds, später dann auch am Handel mit Aktien vorbei. Dabei habe ich immer auf ein überschaubares Risiko geachtet, ohne jedoch auch auf Rendite verzichten zu müssen. Wichtig ist ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis. Zur Risikominimierung erfolgt eine breite Streuung zwischen Branchen und Anlageformen. Die im Augenblick sehr volatile Marklage verspricht bei einigen Aktien gute Chancen auf kurzsfritige Gewinne, die es zu nutzen gilt. Das Depot soll börsentäglich beachtet und bei Bedarf angepasst werden. show more

