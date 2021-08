Nikolas Demeter

Meine Begeisterung zur Börse fand ich damals mit 15 Jahren. Zu der Zeit war ich in der 10. Klasse und wir spielten im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts bei dem Sparkassenspiel "Planspiel Börse" mit. Ich wurde mit meiner Gruppe leider nicht erster, trotzdem war ich fasziniert von der Welt der Aktien und begann sofort danach damit Bücher über die Börse und von Börsenexperten zu lesen. Drei Monate später hatte ich ungefähr 5 Bücher gelesen und mir ein halbwegs solides Aktienwissen angeeignet, sodass ich mit damals 16 Jahren dann meinen Vater darum bat, mir meine erste Aktie zu kaufen. Letztendlich hat an dieser Stelle so zusagen meine Börsenkarriere gestartet. Ich entschied mich nach dem Abitur dann dazu Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität in Frankfurt zu studieren, da diese einen besonderen Ruf in Richtung Finanzen pflegt. Nun bin ich im 6. Semester und bin im Schwerpunkt Finance und Accounting angelangt. Zudem arbeite ich seit mittlerweile 2 Jahren als Werkstudent in einem Fonds in Frankfurt. Aber auch nach fünf Jahren Börsenerfahrung, nach etlichen Büchern über Charttechnik, Fundamentalanalysen und Aktienstrategien, habe ich immer noch den Drang neue Besonderheiten der Börsenwelt zu erlernen. show more

