Ich bin promovierter Maschinenbauingenieur und arbeite in der KFZ-Industrie. Meine Hobbies sind Schach und Triathlon. Ähnlich dem Schach sehe ich die Börse als überwiegend rational an. Durch die emotionale Komponente erhält die Börse ihren besonderen Reiz. Meine lieblings Börsensendung ist Onvista Mahlzeit und meine favorisierte Börsenzeitung zur Zeit Börse Online. Mein Lieblingsspruch ist: "Wenn ich immer wüsste, wie sich die Kurse entwickeln, dann müsste ich nicht mehr arbeiten." show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year