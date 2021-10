Ulrich Leitz

“I believe in strategy - not managers or brands” Dauerhafte Performance hängt mehr von einer ausgereiften Investmentstrategie als von der Person des Managers ab. Auch bekannte Namen und Investmentmarken sind kein Garant für gute Performance. Die Alternative und Antwort ist die konsequente Verfolgung von durchdachten und bewährten Strategie-Konzepten. Diese Überzeugung wird mit den “STRATEGO” Wikifolios konsequent umgesetzt. Sie dienen der nachhaltigen Unterstützung von Vermögensstrategien im Rahmen von Family Office Aufträgen. Vorrangig gedacht als Beimischung auch für komplexere Verwaltungsaufträge und als Unterstützung mittel- bis langfristiger Anlagestrategien und Vermögensplanungen. Im Einzelfall und im Rahmen der Wikifolios auch als Diversifizierung einer Vermögens-Aufbaustrategie. Der Fokus liegt auf nachvollziehbarem und planvollem Vorgehen zum Vermögenserhalt mit solidem Wachstum und mittel- bis langfristigem Zeithorizont. Als interne Benchmark sollen 2stellige Zuwachsraten als Orientierung dienen. Es werden keine Garantien ausgesprochen. Jedoch sollen die Stabilität und der Vermögenserhalt bei Auswahl der Strategien im Vordergrund stehen. Die Strategien werden danach ausgesucht, sich von klassischen Fonds-Konstruktionen abzuheben. Dabei sind Komplexität und Aufwand zu minimieren. Kosteneffizienz und Einfachheit haben sich auf Dauer besser bewährt als einzelne Performancespitzen. Die Erfolgsbeteiligung soll bewusst niedrig und die Konzeption einfach und transparent gehalten werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years