Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Themen wie ETFs, Strategien zur Aktienauswahl etc. Seit Anfang 2019 verfolge ich eine ETF Strategie, um Vermögenswachstum zu betreiben. Diese ist eine reine Buy- and Hold Strategie und beinhaltet überwiegend ETFs mit Dividendentiteln. Mein langfristiges Ziel ist es, dass dadurch ein zusätzliches Einkommen generiert wird. Zum Wertpapierhandel bin ich gekommen, als ich mich persönlich mit dem Thema "Finanzielle Freiheit" beschäftigt habe. Über die aktuelle Marktlage denke ich relativ einfach: Der beste Einstieg ist JETZT. Aufgrund meiner langfristigen Haltestrategie ist ein guter Einstiegszeitpunkt relativ irrelevant. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year