Martin Chmaj

Ich bin selbständiger Trader und Investor. Außerdem schreibe ich Analysen sowie Fachartikel für namhafte Broker und Börsenmagazine. Vergessen Sie nie die alte Börsenweisheit „Der Markt hat immer Recht“. Ob ein Unternehmen gute oder schlechte Zahlen präsentiert, ob die Kursverläufe sensationell oder verheerend sind – all das kann unwichtig für die Entwicklung dieser Aktie sein. Wenn die Aktie steigt, steigt sie. Ob begründet oder nicht. Diese Weisheit sagt durch die Blume, dass am Markt nicht immer rationale Dinge passieren. Ich glaube fest daran. show more

