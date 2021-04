DominikEpple

Die Welt der Börse fasziniert mich schon seit dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums. Mein Studium der Betriebswissenschaften an der WFI – Ingolstadt School of Management (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Eichstätt) sowie an der Universität Augsburg richtete ich entsprechend auf den Aktien- und Finanzmarkt aus. Als Mitglied des Finance Network Ingolstadt (FNI) erwarb ich den „BVH Börsenführerschein“ und bildete mich gezielt im Bereich von Stock Market und Financial Products weiter und nahm an diversen Veranstaltungen und Vorträgen namhafter Referenten, z. B. Holger Scholze teil. Erste Handelserfahrung sammelte ich bereits zum Ende meiner Schulzeit mit einem eigenen kleinen Aktienportfolio. Seither ist die Beschäftigung mit dem Aktienmarkt ein fester Teil meines Lebens. Der Börsenhandel ist für mich eine unfassbar spannendes Universum voll Möglichkeiten, Chancen und Risiken, wo jeden Tag alles passieren kann. So kann ich mich nur der Feststellung von André Kostolany anschließen: „Anfangs war ich der festen Überzeugung, die Börse sei die größte Erfindung der Welt“. „Ich bin noch derselben Auffassung.“ show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year