Mein Name ist Fabio, ich bin Italiener, lebe aber seit 2015 in Deutschland. Ich bin seit 2018 Vollzeit-Händler und investiere hauptsächlich kurz-/mittelfristig durch wöchentliche Operationen in europäische und amerikanische Aktien oder in ETFs. Ab 2022 handele ich auch täglich mit CFDs auf amerikanische Indizes. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year