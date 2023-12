Mit Wertpapieren beschäftige ich mich seit 1999, als damals der Neue Markt seine Blüten trieb. Anfänglichen Erfolgen folgte eine Ernüchterung, als die DotCom-Blase damals platzte. Dennoch blieb ich dabei und habe die Erfahrung machen dürfen, dass langfristig Aktien durchaus eine lohnenswerte Anlage sind, wenn man eine Strategie hat und auf langfristig erfolgreiche Aktien (Trendfolge) setzt. Mittel- und langfristige Abwärtstendenzen können mit Optionsscheinen abgefangen werden, die sorgfältig ausgewählt und beobachtet werden wollen. Mit Knock-Out-Zertifikaten habe ich eher schlechte Erfahrungen gesammelt, da dass KO-Kriterierium endgültig ist und häufig zum Totalverlust führt, Optionsscheine hingegen sich wieder erholen können. Natürlich ist auch bei Optionsscheinen höchste Vorsicht geboten und der Einsatz sollte sich weniger an Gewinnen, sondern am Zweck orientieren, den man mit Ihnen verfolgen möchte, z.B. Absicherung eines Depots unter Berücksichtigung möglicher Verluste. Die aktuelle Marktlage erinnert mich im Moment wieder stark an die DotCom-Blase zum Jahrhundertwechsel. Dennoch werde ich diese Blase reiten und hoffe, dass ich wieder rechtzeitig rauskomme, wenn die Blase platzt. Denn die Chancen im aufsteigenden Ast sind immens, auch wenn die Risiken hoch sind. show more

