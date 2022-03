Ich bin seit über 5 Jahren am Aktienmarkt investiert und bilde mich regelmäßig im Bereich Finanzen weiter. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport oder Lese. Begleitet mich auf meiner Reise den Index zu schlagen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years