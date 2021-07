DualMomentum

Seit 2016 handle ich mit Aktien- und ETF-Optionen. Durch Zufall bin ich auf Momentum Strategien gestoßen und seit Anfang 2020 werden ausschließlich ETFs danach gehandelt. Hiermit sollen große Drawdowns vermieden werden und eine hohe Sharpe Ration im Portfolio erreicht werden. Da der Aktienmarkt, Stand Juli 2021, überhitzt ist, biete ich eine Alternative zu einem 100% aus Aktien bestehendem Portfolio. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

