Tobias Fehrenbach

Glücklich verheiratet, drei wundervolle Kinder, wohnhaft im Dreiländereck Vorarlberg/Österreich, tätig im Gesundheitswesen in der Schweiz, fröhlich, positiv, kritisch, spontan, kein Verschwörungstheoretiker, wettkampftyp, freiheitsliebend, Vereinsgründer und Vorstand eines Sportvereins uvm. aber auch... ... fasziniert von der Börse und den vielfältigen Anlageformen seit der Hochphase der Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends. Durch aktives Handeln und unzählige Lektüren habe ich in den vergangenen 20 Jahren die unterschiedlichsten Erfahrungen über Erfolg und Misserfolg an den Börsen selbst erlebt. Das hier aufgebaute wikifolio spiegelt diese Erfahrungen wider. Die darin enthaltenen Anlageentscheidungen werden mittels ausführlicher Recherche der Fundamentaldaten getroffen. Die durchschnittliche Haltedauer der Unternehmen ist in der Regel mittel – langfristig, der valueorientierte Anlagestil auf langfristigen und stabilen Wertzuwachs ausgerichtet. Cashreserven erachte ich als sinnvoll für Nachkaufgelegenheiten und zur Risikominimierung in unsicheren Marktphasen. Mit der Dividenden Diva möchte ich ein handelbares wikifolio erstellen für Investoren, die einen jährlichen Wertzuwachs im deutlichen zweistelligen Bereich erwarten. Für mich persönlich ist der kontinuierliche Vermögensaufbau für meine Kinder Antrieb und Motivation. Die Nutzung von Social Media Kanälen und permanente Postings sollte man von mir nicht erwarten. Zeit investiere ich aber sehr gerne in eine sorgsame und aktive Pflege des wikifolios. Viel Leidenschaft entwickle ich auch für intensive Recherchearbeit und die Suche nach aussichtsreichen Nebenwerten. Diese Eigenschaften verbunden mit gewissenhaftem und klugem Handeln bilden meine Basis und die Voraussetzung für eine erfolgreiche Geldanlage. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years