Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe bei der größten privaten Bank Deutschlands gelernt. Bereits vor meiner Ausbildung habe ich Währungspaare gehandelt, was ich bis heute profitabel tue. Hier ist meine Leidenschaft bei CFDS, hier Handel für Firmen wie FTMO. Ich nutze leidenschaftlich die Chartanalyse um gute Einstiegspunkte bzw. Ausstiegspunkte im Markt zu finden. Meine Strategie ist die Chartanalyse mit der Fundamentalen Analyse der Aktientitel zu paaren, so möchte ich mit einem geringerem Risiko als der Benchmark eine höhere Rendite als dieser erzielen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years