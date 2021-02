Edith Hermuth

In meiner kaufmännischen Lehre begann ich mich für Aktien und festverzinnsliche Wertpapiere zu interessieren. Damals gab es snoch kein Internet so iformierte ich mich bei den verschiedenen Anlageberatern bei verschiedenen Banken persönlich. Jetzt handle ich alles online. Bei verschiedenen Börsenspielen habe ich teilgenommen und damit meine Fähigkeiten ausgeweitet. Ich habe einiges dazu gelernt. Weil da einiges gut gelaufen ist kam ich auf die Idee das mit wikifolio zu praktizieren. Zugleich handle ich auch einiges echt. Zur Zeit laufen die Aktien gut. Es giebt immer wieder gute Chancen und Möglichkeiten gute Trades zu machen. Ich bin zwar kein Profi - aber mich interessiert das Thema immer wieder neu. Um gute Möglichkeiten und Chancen zu erkennen suche ich regelmäßig Börsenportale auf. Zudem benutze ich auch Softwareprogramme um Trends zu erkennen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years