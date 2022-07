Liebe Investoren, mein Name ist Eike-Christian Sutor. Ich studiere derzeit Humanmedizin in Szeged. Ich handele mittlerweile aktiv seit 2016 und konnte mein Wissen über die Finanzmärkte stetig ausbauen. Zur Entscheidungsfindung ziehe ich Fundamentalanalyse, Kennzahlen, sowie aktuelle Finanzpolitische Nachrichtendienste heran. Bezüglich des Zeitpunktes eines Investments wird die Technische Analyse ebenfalls herangezogen. Ziel ist ein langfristiger, solider Vermögensaufbau, der die Benchmark schlagen soll. Um dies zu erreichen, besteht die Basis des Portfolios aus soliden Technologie/ Wachstumsunternehmen mit guten Cashflows und einem speziellen Blick auf Elektromobilität, welche durch einen spekulativeren Anteil mit einer erhöhten Volatilität ergänzt werden. Um den Drawdown und das Risiko zu begrenzen spielt für mich eine gute Diversifikation ebenfalls eine große Rolle. Dementsprechend wird das Portfolio aus ca 20 Werten bestehen. Einen guten Trader/ Investor macht meiner Meinung nach weder die Anzahl der Trades, noch der Kauf möglichst unbekannter Pennystocks aus. Vielmehr sollte ein gesundes Chance/ Risiko Verhältnis bestehen. Quintessenz bleibt zu guter letzt die Gesamtperformance des Portfolios im Vergleich zur Benchmark. Infolgedessen verfolge ich eine Buy & Hold & Check Strategie. „Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“ - André Kostolany Durchschnittlich informiere ich mich täglich 2 Stunden über die aktuelle Marktlage und den dementsprechenden gehaltenen Positionen. Liebe Grüße, Eike-Christian Sutor show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years