Schon in jungen Jahren merkte ich bei Ferienjobs, dass Geld verdienen schwer ist. Deshalb kaufte ich mir Aktien. Meine erste Aktie war IBM. Leider kein Erfolg. Damals hätte man Compaq kaufen sollen. Die IBM-Aktien habe ich später mit Verlust verkauft. Eine wichtige Erfahrung. Die Wikifolio`s sollen mein Anlageergebnis transparent machen. Es kann anderen Anlegern eine Beteiligung am Anlageergebnis bieten oder auch nur Ideen für eigene Investitionen liefern. Die Wikifolio`s enthalten Werte, die sich zum Teil auch in meinem privatem Depot befinden. show more

