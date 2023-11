Meine Börsenerfahrung reicht zurück bis 2018. Ich habe im privaten Bereich mein Erspartes in Wertpapiere investiert und dabei gelernt, wie wichtig es ist, die Makrolage der Märkte zu verstehen. Der Konjunkturzyklus beeinflusst verschiedene Anlageklassen und Sektoren - das verlangt ein genaues Verfolgen des Wirtschaftswachstums, der Inflation und der Zinspolitik, weshalb ich viel Zeit in diese Analyse investiere. Mein Ansatz ist zweigeteilt: Einerseits der Top-Down-Ansatz, bei dem ich die makroökonomischen Aspekte berücksichtige, um zu verstehen, wie sich verschiedene Anlageklassen und Sektoren verhalten. Andererseits nutze ich den Bottom-Up-Ansatz für die Auswahl von Einzelaktien. Dabei setze ich auf Kennzahlen und die richtige Timing-Strategie mithilfe technischer Analysen, um optimale Einstiegspunkte zu finden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years