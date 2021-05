Stefan Bauer

Ich Interessiere mich seit ca. 10 Jahren für die Börse. Zunächst als Zuschauer, dann auch mit ein paar eigenen Investments, mit denen ich gemischte Erfahrungen gemacht habe. In den letzten Jahren die Einsicht gereift, dass 1. Investmentzeitpunkt oftmals entscheidend ist 2. mit Trendfolge der Gesamtmarkt geschlagen werden kann Die Schwierigkeit besteht neben der Auswahl der Produkte natürlich in der Auswahl des Zeitpunkt zu dem investiert werden soll. Um diesen Zeitpunkt möglichst gut zu bestimmen, habe ich mich mit technischer Analyse befasst. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity