Seit 1974 an der Börse aktiv: Alain Westendorf ist Inhaber der Plattform Gewinnen oder liquidieren und verfasst unter dem Pseudonym " Entscheider" wöchentliche Finanzmarktanalysen. Sein Fokus liegt in der charttechnischen Analyse der Finanzmärkte. Schwerpunkt bildet dabei der deutsche Leitindex DAX. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years