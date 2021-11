Benjamin Morlok

Mein Fokus und mein Interesse beim Investieren war früh auf absolute Ausnahmekönner ihres Faches gerichtet, u.a. Robert Kiyosaki im Immobilien-Bereich, Ross Beaty oder Eric Sprott im Edelmetall Bereich, oder Dan Zanger und Larry Williams im Trading Bereich (Trading Weltrekordhalter) und einige andere. Durch kontinuierliches Lernen und korrigieren von Fehlern, sowie der Entscheidung mein System zu handlen, sind meine Investment-Resultate steigend besser. Mein Fokus ist auf Investments und Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Outperformance gerichtet, d.h. auf die 1% der Investments oder Strategien die den Markt um das Vielfache schlagen können. Mein Hintergrund als Psychologe (Studium Quantitativer Analyse, auch Analyse typischer Entscheidungs-Fehler der menschlichen Psyche, Meditation) ist dabei immer wieder hilfreich. Er bringt mich dazu, einen Schritt zurück zu treten, auf das große Ganze zu schauen und die wichtigen Investmententscheidungen i.d.R. richtig treffen zu können. Das Verfolgen größerer Markt-Zyklen und das kontinuierliche mit den Investments verbundene Lernen, ebenso wie erfolgreich abgeschlossene Investments begeistern mich. Zur Analyse des Marktes stütze ich mich vor allem auf EWT, Zyklen, Sentiment (COT data), längerfristige Charts und Fundamentale Analyse. Ebenfalls höre ich auf wenige Trader/Investoren/Analysten, die seit Jahren kontinuierlich den Markt deutlich schlagen mittels ihrer jeweiligen detaillierten eigenen Methodik. Ich nutze meine Indikatoren und die ausgewählten Meinungen, und investiere bei stimmigem Gesamtbild entsprechend. Ich weise darauf hin, dass ich zeitweise oder dauerhaft Aktien oder in Beziehung stehende Wertpapiere (wie z.B. Optionen oder Optionsscheine) der jeweils investierten Unternehmen in meinem privaten Depot halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht bzw. bestehen könnte. show more

