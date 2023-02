Ich beschäftige mich seit dem Jahr 2017 mit Aktien. Hintergrund für mein Interesse ist in meinen ersten Jahren der Buchhaltungsunterricht gewesen. Mit Blick auf die Bilanz waren zum Zeitpunkt diverse Autobauer günstig zu kaufen. Über die Jahre habe ich mich dann mit vielen anderen Konzepten beschäftigt und bin schließlich beim Value Investing gelandet. Diese Methode ist meiner Meinung nach nach wie vor ideal für jede Marktsituation. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years