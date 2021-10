Erwin Spring

Seit 1995 konnte ich reichliche Erfahrungen an der Börse sammeln und bin dadurch auch alle Höhen und Tiefen durchgegangen. Besonders aus den stark fallenden Börsen konnte ich wichtige Erkenntnisse in mir abspeichern. Meine Erfahrungen berühren nicht nur den Aktienmarkt. Auch mit Hebelwerkzeuge, mittels Futures sowie CFD`s und Zertifikate im gesamten Devisen- und Aktienbereich konnte ich meine Erfahrungen noch zusätzlich ergänzen und ausweiten. ** Im Bereich des sinnvollen und langfristigen Investments bevorzuge ich sehr gerne die Ansätze non Warren Buffett und Peter Lynch, weil diese mittel- und vor allem langfristig betrachtet nicht nur einen beachtlichen und stetigen Zuwachs ermöglichen, sondern auch einen relativ zuverlässigen und soliden Weg ermöglichen. Das betrifft inbesondere die beiden Wikifolios "Die Firma" sowie auch "TOP- INVEST" ** Mit den Wikifolios "IMPERIUM- Weltelite" und auch "Westinghaus- Entwicklung begreifen" möchte ich einen Teil "Unternehmerische Zukunftperspektive" zusätzlich mit einbauen. In diesen beiden Wikifolios darf und soll auch bewusst etwas mehr Mut erkennbar sein - ganz nach dem Motto "den Mutigen gehört doch die Zukunft" ! ** Das Investment Albatros geniest einen etwas ruhigeren Sonderstatus. Hier soll der Fokus im besonderen auf der etwas ruhigeren und gedämpften Schiene erkennbar erscheinen. ** Das Wikifolio "Mirogo" soll bei mir ein ganz spezielles Investment-Instrument bilden. Es wird kurzfristiges Trading ganz bewusst in den Vordergrund gestellt. Die Grundausrichtung soll mit Hilfe der Chart-Analyse sowie auch der Chart-Technik in die Wege geleitet werden. Wichtigster Punkt sollte das Verlust-Risiko darstellen. Der maximale Verlust sollte relativ gering und klein bleiben. Tagesverluste gehören bei einem Hebeltrading ganz natürlich auch mit dazu. Aber die Wochenergebnisse sollten möglichst ohne Verluste erscheinen. Eine doch etwas moderne, aber auch durchaus sehr interessante Investmentform mit kurzfristigem Handeln ... aber durchaus auch langfristig ausgerichteter und attraktiver Perspektive. show more

